Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama! Yaralılar var...
Bartın'da, demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği ark ocağında meydana gelen patlamada, 5 kişi yaralandı.
17 Eylül 2021, Cuma 09:24 Son Güncelleme:
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Olay, saat 07.30 sıralarında, Kurtköy köyünde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanlarda, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Büyük gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 5 kişi yaralandı.
Patlama sonrası fabrikaya sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ayhan ACAR/ DHA
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