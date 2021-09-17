Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama! Yaralılar var...

Olay, saat 07.30 sıralarında, Kurtköy köyünde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanlarda, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Büyük gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 5 kişi yaralandı.

Patlama sonrası fabrikaya sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayhan ACAR/ DHA



