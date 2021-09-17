Türkiye Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama! Yaralılar var...

Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama! Yaralılar var...

Türkiye

Bartın’da demir-çelik fabrikasında patlama! Yaralılar var...

Bartın'da, demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği ark ocağında meydana gelen patlamada, 5 kişi yaralandı.

17 Eylül 2021, Cuma 09:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 07.30 sıralarında, Kurtköy köyünde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanlarda, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Büyük gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 5 kişi yaralandı.

Patlama sonrası fabrikaya sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayhan ACAR/ DHA


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aşı, İngiltere ve kış
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalif medyaya 'demokrasi baharı' beklerken…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Hayırdır
Rauf Tamer
Şirin Sever
İkisinin arasındaki fark
Şirin Sever
Hakan Çelik
Çalışmalarıyla takdir kazandılar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Banu Şen
Başkent'ten yükselen lale diyarı: Sincan
Banu Şen
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... TIR ile öğrenci servisi çarpıştı! Yaralılar var