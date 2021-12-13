Türkiye Bartın’da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Bartın’da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Türkiye

Bartın’da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Bartın’da bir sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Bartın-Kozcağız yolu Terminal mevkisinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu 26 yaşındaki Betül Ali idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi.

Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücü Betül Ali’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan E.K. (30), A.Y. (16), F.K. (20) ve H.G. (30), ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Betül Ali’nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.


HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Betül Ali'nin olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından 4 yaralıdan Hüseyin Geredeli (30) de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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