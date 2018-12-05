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Bartın'da gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı

Bartın'da, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı

05 Aralık 2018, Çarşamba 20:17
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Bartın'da gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 kişinin işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden Akın A, İrfan A, Davut Ö, Ali K, Hüseyin A. ve Yasin D. tutuklandı, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

OLAY

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, aralarında avukat, polis, zabıt katibi ile esnafların bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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