Olay, dün Karaköy Mahallesi'ndeki Türbeyanı Sokak'ta meydana geldi. E.O., iddiaya göre, 8 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp, binanın arkasına götürerek, cinsel tacizde bulundu. Bu sırada çığlık atan kız, E.O.'nun yanından kaçarak, koşmaya başladı. Çevredekiler ise cep telefonu kamerasıyla E.O.'nun fotoğraflarını çekip, polise haber verdi. E.O.'nun fotoğrafları yakalanması için sosyal medyadan da paylaşıldı. Polis ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Bu sayede yeri tespit edilen E.O., yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.O.'nun, farklı illerde çocukları kaçırma, çocuklara cinsel istismar ve hayvan hırsızlığı suçlarından sabıkalı olduğu belirtildi. (DHA)



