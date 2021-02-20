Türkiye Bartın'da kademeli normalleşme için karar alındı

Bartın'da kademeli normalleşme için karar alındı

Türkiye

Bartın'da kademeli normalleşme için karar alındı

Koronavirüs salgını ile mücadelede 1 Mart tarihi itibari ile kademeli normalleşme başlayacak. Bartın Valiliği Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi.

20 Şubat 2021, Cumartesi 16:43 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. 

Toplantıda alınan kararlara göre 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.


EĞİTİMLERİN HANGİ KISIMLARI UZAKTAN YAPILACAK?

Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek. 

65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak.  

DHA


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