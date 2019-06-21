Bartın'da sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cenazesi bulundu
Bartın’da dün öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılıp kaybolan İsa Akgün’ün (11) cenazesi bulundu.
Bartın’da dün öğleden sonra etkili olan sağanakta sel sularına kapılan İsa Akgün’ün (11), kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, çamura saplanmış cansız bedeni bulundu.
İSMAİL ÇELİKTAŞ'IN CANSIZ BEDENİNE DÜN ULAŞILMIŞTI
Bartın 'da etkili olan sağanağın ardından yaşanan sele kapılan 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın cansız bedenine dün akşam ulaşılmıştı.