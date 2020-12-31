Türkiye Bartın'da yeni corona virüs uygulaması bugün başladı

Bartın'da yeni corona virüs uygulaması bugün başladı

Türkiye

Bartın'da yeni corona virüs uygulaması bugün başladı

Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla il dışından gelenlere PCR testi yapılıyor. Test sonucu pozitif çıkanlar karantina yurduna alınacak.

31 Aralık 2020, Perşembe 14:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs kısıtlamalarından önce Bartın’da günlük 250-300 vaka görülürken, alınan tedbirlerden sonra kentte, günlük vaka sayısı ortalama 20 kişiye kadar düştü. Vakalardaki düşüşün ardından Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Sinan Güner’in başkanlığında olağanüstü toplanarak il dışından araçla gelen herkese, PCR testi yapma kararı aldı. Buna göre testleri pozitif çıkanlarla birlikte bu kişilerin temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek.

Günün önemli manşetleri için tıkla

PCR testi yapıp iletişim numarası aldılar 

Bugün sabah saatlerinde Bartın ile Zonguldak, Bartın ile Karabük arasındaki yollarda oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri ile Sağlık Müdürlüğü personeli; il dışından gelen herkesin PCR testini yapıp iletişim numarasını aldıktan sonra şehre girmelerine izin verdi.

Gün içerisinde belli olacak test sonuçlarına göre pozitif çıkanlar, yurda alınacak. Kararın ikinci bir emre kadar devam edeceği bildirildi.

İlgili Haberler
Türk bilim insanları corona virüsü 10 saniyede teşhis eden sistem geliştirdi


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
İyi bir yıl olsun
Şirin Sever
Hakan Çelik
AB ve Amerika ile yeni sayfa açabiliriz
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yorumdan öte
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Bir anı: İsmet İnönü, Türkeş’i CHP’ye davet etti mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hastaneler, kısıtlamalar, aşı ve sağlık çalışanları
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Banu Şen
Yaşadığımız sürece umut hep var
Banu Şen
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk bilim insanları corona virüsü 10 saniyede teşhis eden sistem geliştirdi