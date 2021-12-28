Magazin Bartu Küçükçağlayan etekle sahneye çıktı

Bartu Küçükçağlayan etekle sahneye çıktı

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Bartu Küçükçağlayan etekle sahneye çıktı

"Büyük Ev Ablukada" grubunun solisti olan ve aynı zamanda oyunculuk da yapan Bartu Küçükçağlayan, sahneye etekle çıktı. Ünlü ismin ezber bozan tarzı sosyal medyada çok konuşulan tarzlar arasına girdi.

28 Aralık 2021, Salı 17:29 Son Güncelleme:
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"Yalan Dünya", "Binbir Gece" ve "Jet Sosyete" gibi birçok projede rol alan Bartu Küçükçağlayan (38), aynı zamanda "Büyük Ev Ablukada" grubunda solist olarak yer alıyor.

Pandemi döneminde Melikşah Altuntaş ile Instagram üzerinden yaptıkları "Mücbir Sebepler" adlı programla adından söz ettiren Küçükçağlayan, sahnelere döndü.

SAHNEYE ETEKLE ÇIKTI

2019 yılında psikolog Merve Küçükçağlayan ile mutluluğa "Evet" diyen ve şimdilerde baba olmaya hazırlanan oyuncu, önceki gün sahneye dikkat çeken bir tarz ile çıktı. Renkli taytının üzerine etek giydiği görülen Bartu Küçükçağlayan, stili ile adından söz ettirdi.

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