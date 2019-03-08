Bartu Küçükçağlayan gelen mesajlara isyan etti

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, sosyal medyasına gelen DM'lere (Direkt Mesaj) isyan etti

08 Mart 2019, Cuma 21:55
A A
Bartu Küçükçağlayan gelen mesajlara isyan etti

Jet Sosyete'nin Gündüz'ü Bartu Küçükçağlayan, Twitter hesabından gelen mesajlara tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından, 'Dm'den para isteyenlerin hikayeleri çok dandik, uzun uzun, kötü kötü yazıyorlar bir de. Bir tanesinin özeti, 'Kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik iki aylık kiramı öder misin?" Bu mu yani ? Aile bitmiş bir aylık kira mı istiyorsun sadece? Twitter'a girmiş bir de gece gece!' yazdı.

'NEDEN İNSANLARI KÜÇÜK GÖRÜYORSUN'

Bartu Küçükçağlayan'ın açıklamasını bazı takipçileri haklı bulurken, bazıları da eleştirdi.

Bir takipçisi Küçükçağlayan için, 'Gece gece yazdıysa ihtiyacı olduğu içindir, neden insanları küçük görüyorsun' yorumunu yaparken başka takipçisi ,'Bu mesaj bana gelse ben de yardım ederdim' dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.