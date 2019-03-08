Bartu Küçükçağlayan gelen mesajlara isyan etti

Jet Sosyete'nin Gündüz'ü Bartu Küçükçağlayan, Twitter hesabından gelen mesajlara tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından, 'Dm'den para isteyenlerin hikayeleri çok dandik, uzun uzun, kötü kötü yazıyorlar bir de. Bir tanesinin özeti, 'Kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik iki aylık kiramı öder misin?" Bu mu yani ? Aile bitmiş bir aylık kira mı istiyorsun sadece? Twitter'a girmiş bir de gece gece!' yazdı.

'NEDEN İNSANLARI KÜÇÜK GÖRÜYORSUN'

Bartu Küçükçağlayan'ın açıklamasını bazı takipçileri haklı bulurken, bazıları da eleştirdi.

Bir takipçisi Küçükçağlayan için, 'Gece gece yazdıysa ihtiyacı olduğu içindir, neden insanları küçük görüyorsun' yorumunu yaparken başka takipçisi ,'Bu mesaj bana gelse ben de yardım ederdim' dedi.