Fotoğrafını çeken muhabirlere selam veren oyuncu ilginç tarzıyla da dikkat çekti. Bartu Küçükçağlayan ödüllü filmlerinin yanı sıra ‘Büyük Ev Ablukada’ adlı müzik grubuyla da tanınıyor. ‘Ay Şuram Ağrıyo’, ‘Fırtınayt’ ve ‘Full Faça’ şarkıları ise çok meşhur.

Bartu Küçükçağlayan 2012-2104 arasında canlandırdığı ‘Orçun’ karakteriyle ekrana damga vurmuştu.