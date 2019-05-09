İzin gününü eşi ile birlikte geçirmeyi tercih eden Gary Medel, Markalar Sokağı'ndaki dünyaca ünlü mağazalarda yaptığı alışveriş turu sonrası Zuma Restaurant'a çıkıp eşi ile baş başa öğle yemeği yedi.

İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan deneyimli futbolcu ve eşi, yemek çıkışı kendilerini bekleyen araçlarına binerek alışveriş turlarını noktaladı.