Baş başa öğle yemeği
Beşiktaş'ın Şilili defans oyuncusu Gary Medel, eşi Cristina Morales ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı
İzin gününü eşi ile birlikte geçirmeyi tercih eden Gary Medel, Markalar Sokağı'ndaki dünyaca ünlü mağazalarda yaptığı alışveriş turu sonrası Zuma Restaurant'a çıkıp eşi ile baş başa öğle yemeği yedi.
İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan deneyimli futbolcu ve eşi, yemek çıkışı kendilerini bekleyen araçlarına binerek alışveriş turlarını noktaladı.