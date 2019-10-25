Baş çene ağrısının nedenleri nelerdir?

Gün içinde baş ve çene ağrısı muhakkak bir çoğumuzun başına gelmiştir. Geçiçi çözümler bulup baş ve çene ağrısından kurtulmaya çalışsak da sürekli tekrarlayan bir ağrı varsa geç kalınmadan tedavi edilmelidir. Baş ve çene ağrısı için Fiziksel ve Tıp Rehabilitasyon Uzmanı Ydr. Doç. Dr. İbrahim Ural bütün merak edilenleri bizler için cevapladı. Baş ve çene ağrısı için merak edilen bütün detaylar haberde...





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Baş ve çene ağrısı neden olur?





Baş ağrısının kafatası ve içindeki yapılar, boyun ve boyun kasları ile ilgili en bilindik sebepleri olmakla birlikte çene eklemi hastalıkları da baş ağrısının ortaya çıkmasında önemli sebeplerdendir. Her gün binlerce kez kullandığımız çene ekleminde ortaya çıkan hastalıklar etraflarındaki dokulara yayılım gösteren ağrılar ortaya çıkarabilir. Genelde kulak önünde çene eklemi üzerinde ağrılar yapmakla birlikte kulakta, temporal bölge dediğimiz şakaklarda, kulak arkasındaki kafatası bölgesinde ağrılar yapabilmektedir. Bunun sebebi çene ekleminin fonksiyonları sırasında boyun, baş ve çene çevresindeki yapıların organize şekilde birlikte çalışmasıdır. Zira bu kaslar boynun ön ve arkasında, şakaklarda ve çene bölgesinde bulunmaktadır. Bu nedenle de yayılım gösteren ağrılar genelde bu bölgelere doğru olur. Çene eklemi hastalığı nedeniyle eklemin içinde ortaya çıkan reaksiyonlar istirahat halinde de ağrı yapabilir ancak en sık çene ve çene eklemine bağlı baş ağrılarını çiğneme fonksiyonu gibi eklemi sık kullandığımız zamanlarda ortaya çıkar Bu tip baş ağrıları gerilim tipi baş ağrıları ile karışabilir. Bu nedenle baş ağrısı ile başvuran hastalarda çene ile ilgili şikayetleri de sorgulamak yerinde olur.





Baş ve çene ağrısını tedavisi nelerdir?





Baş ağrılarında tedavi yöntemi hastalığa özel olarak planlanmalıdır. Bazen çok basit bir ilaç yeterli olabilirken, bazen ameliyat dahi önerilebilen komplike tedavi planları uygulanmak zorunda kalınabilir. Çene eklemi ile ilişkili baş ağrılarında da tedavi planlaması böyle yapılmaktadır. Çene eklemi hastalıklarının altında yatan sebeplerin en önemlisi bruksizm yani gece uykuda diş sıkmaktır. Bu nedenle öncelikle bruksizmin engellenmesi gerekir. Genellikle bruksizm tedavisi ile birlikte uygulanan fizik tedavi ve egzersiz programları, gece uykuda kullanılan istirahat apereyleri, ilaçlar, çeşitli çene ekelemi içi enjeksiyon teknikleri yeterli olmaktadır. Ancak nadiren de olsa operasyonlar söz konusu olabilir.





Baş ve çene ağrısına PRP uygulanır mı?





Çene eklemi hastalıklarında kullanılan çeşitli enjeksiyon yöntemleri mevcuttur. Bunların içinde sadece eklemin içindeki kimyasal reaksiyonları azaltmak için uygulanan, eklem lavajı dediğimiz serum fizyolojik ile eklemi bir çeşit yıkama metodundan, kuru iğnelemelere, özel durumlarda kortizonlu enjeksiyonlarına kadar değişen enjeksiyon teknikleri mevcuttur. Ancak sıklıkla kullanılan enjeksiyonlar eklem içinde kayganlaştırıcı etki göstermesi ve eklem kıkırdağını beslemesi nedeniyle hyaluronik asit enjeksiyonlarıdır. Bununla birlikte son yıllarda PRP (Trombositten zengin plazma) enjeksiyonları da sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.

Fiziksel ve Tıp Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ural

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Hangi durumlarda PRP uygulanmasına başvurulur?





Çene eklemi hastalıklarının özelinde düşünüldüğünde PRP uygulaması eklem içindeki yapılarda ortaya çıkan hasarların tamirinin hızlanmasını sağlamak için uygulanabilir. Yapılan araştırmalar PRP uygulamasının doku hasarı olduğu durumlarda iyileşme süresini üçte bir oranında hızlandırdığını ve iyileşme dokusunun daha dayanıklı olmasını sağladığını göstermiştir. Bu özellikleri nedeniyle eklemde kıkırdağının, kapsülün bağların zedelendiği durumlarda kullanılabilir.

Vücutta ortaya çıkan herhangi bir hasarda iyileşmenin büyük kısmı aslında ilk 3 hafta içinde olur. Ancak bazı durumlarda çeşitli sebeplerden iyileşme gecikebilir. Bu tür durumlarda da iyileşme reaksiyonlarının güçlendirilmesi ve yeniden hızlandırılması için de PRP tercih edilebilir.

PRP kimlere uygulanmaz?

Hastanın trombositlerinde fonksiyon bozukluğu, trombosit sayısında azalma, hipofibrinojenemi dediğimiz pıhtılaşma mekanizması ile ilgili bir maddenin eksikliği, kan dolaşımında dengesizlik, septisemi veya sepsis gibi vücutta yaygın enfeksiyon durumu, uygulama yerinde enfeksiyon ve hastanın onay vermediği durumlarda PRP kesinlikle uygulanamaz. Bunların dışında bazı özel durumlarda doktor hastası ile konuşarak uygulama veya uygulamama kararı verebilir.





PRP kimler tarafından uygulanmalıdır?





PRP uygulamaları özel hazırlık ve uygulama tekniği ile ilgili eğitim almış olmayı gerektirir. Uygulama sırasında enfeksiyon riskinin minimuma indirilmesi, uygulamanın etkili olması, hastanın takibinin doğru yapılması gibi konular son derece önemlidir. Bu nedenle bu tip enjeksiyonları bu konuda eğitimlerini almış, tecrübeli uzman doktor tarafından uygulanmalıdır. PRP’nin kullanım alanına göre bazı uzman doktorlar enjeksiyonları yapabilirler. Ancak çene eklemi ile ilgili PRP enjeksiyonları ağırlıklı olarak fizik tedavi doktorları tarafından uygulanır.



