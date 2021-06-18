Zihin Sağlığı Baş dönmesi ve denge bozukluğuna dikkat!

Baş dönmesi ve denge bozukluğuna dikkat!

Zihin Sağlığı

Baş dönmesi ve denge bozukluğuna dikkat!

Uzman Doktor Diğdem Yıldız, hafif baş dönmelerinden günlük yaşamı olumsuz etkileyerek ayakta durabilmeyi dahi zorlaştırabilen boyutlara ulaşabilen vertigonun, her 100 kişiden 3'ünde görüldüğünü söyledi.

18 Haziran 2021, Cuma 15:45 Son Güncelleme:
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 Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Diğdem Yıldız, vertigonun denge mekanizmasının bozulmasına bağlı gelişen, genellikle iç kulak hastalıkları veya beyin ve beyincikle ilgili bazı sorunlardan kaynaklı ortaya çıkan bir sağlık problemi olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Diğdem Yıldız, vertigonun tanısında baş dönmesi ve denge bozukluğu ile birlikte değerlendirilmesi gereken belirtilerin kulak çınlaması, kulakta basınç hissi, işitme problemleri, mide bulantısı ve kusma, anormal göz hareketleri, çift görme, uykuya eğilim, bilinç bulanıklığı, koordinasyon bozukluğu, kol ve bacaklarda kuvvet kaybı olduğunu ifade etti.

Vertigo teşhisinin konulmasının ardından hastalarda denge mekanizmasında bozukluğa neden olan sorunlara yönelik gerekli araştırmaların yapılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Yıldız “Migren, merkezi sinir sistemindeki kanama veya kan damarlarındaki tıkanıklıklara bağlı beslenme bozuklukları, multipl skleroz, çeşitli beyin tümörleri, parkinson hastalığı v.b. hastalıklar dengenin bozulmasına neden olabilir" dedi.

VERTİGO TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Vertigo şikayetleriyle hastanelere başvuran hastalarda hekim tarafından detaylı tıbbi öykünün alınması ve fiziksel muayenenin teşhisin önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Diğdem Yıldız, şunları söyledi;

“Tıbbi öykü alınırken hastadan şikayetlerin ne kadar süredir devam ettiği, pozisyon değiştirmeyle yaşanan baş dönmesi sorununun ilişkisinin nasıl olduğu, eşlik eden hastalıklar ve kullanılan ilaçların neler olduğu, herhangi bir baş travmasının yaşanıp yaşanmadığı gibi konularda bilgi alınır. Bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu ve uyku hali gibi nörolojik sorunların da eşlik edip etmediği öğrenilir. Bazı kan testleri ile manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), renkli Doopler USG gibi görüntüleme teknikleri ile altta yatan soruna ilişkin ileri araştırmalar yapılabilir."


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