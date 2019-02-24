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  • Baş manken olacaktı… Adriana Lima’nın anlaşması iptal edildi

Baş manken olacaktı… Adriana Lima’nın anlaşması iptal edildi

Metin Hara ile ilişkisi biten Adriana Lima, Kuzey Kıbrıs'tan aldığı modellik teklifini önce kabul etti, sonra da gelmemek için bahaneler buldu. Lima'nın anlaşması iptal edildi

24 Şubat 2019, Pazar 13:20 Son Güncelleme:
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Baş manken olacaktı… Adriana Lima’nın anlaşması iptal edildi

Brezilyalı top model Adriana Lima, Balizza'nın 2 Mart'ta Girne Les Ambassadeurs Hotel'de düzenlenecek defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacaktı. Önce teklifi kabul eden Lima, daha sonra bahaneler üretmeye başladı.

300 BİN DOLAR İSTEDİ

İstanbul üzerinden Kıbrıs'a gitmek istemeyen Lima, ücretini 300 bin dolara çıkardı ve medyanın çekim yapmaması şartı koydu. Defilenin organizatörü Müjdat Kavas, "Adriana, Türkiye'ye gelmemek için böyle yaptı, anlaşmayı iptal ettik" dedi.

MADEM ÖYLE İŞTE BÖYLE

Defilede; Adriana Lima yerine Victoria's Secret modelleri Candice Swanepoel ve Karolina Kurkova'nın çıkabileceği öğrenildi. (Sabah)

Haberin fotoğrafları için tıklayınAdriana Lima'dan göndermeli paylaşım

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