Baş manken olacaktı… Adriana Lima’nın anlaşması iptal edildi

Brezilyalı top model Adriana Lima, Balizza'nın 2 Mart'ta Girne Les Ambassadeurs Hotel'de düzenlenecek defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacaktı. Önce teklifi kabul eden Lima, daha sonra bahaneler üretmeye başladı.

300 BİN DOLAR İSTEDİ

İstanbul üzerinden Kıbrıs'a gitmek istemeyen Lima, ücretini 300 bin dolara çıkardı ve medyanın çekim yapmaması şartı koydu. Defilenin organizatörü Müjdat Kavas, "Adriana, Türkiye'ye gelmemek için böyle yaptı, anlaşmayı iptal ettik" dedi.

MADEM ÖYLE İŞTE BÖYLE

Defilede; Adriana Lima yerine Victoria's Secret modelleri Candice Swanepoel ve Karolina Kurkova'nın çıkabileceği öğrenildi. (Sabah)

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