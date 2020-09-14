Başak burcu ve taşları

Başak burçları en iyi şifacılardır. Ama önce kendimizi şifalandırmamız gerektiğini hatırlatmalıyım.

Başak burcunun geleneksel doğum taşları

Yeşil yeşim, selestit, yosunlu akik

Yeşil Yeşim, Selestit, Yosunlu Akik taşları başak niteliklerinizi ortaya çıkarmak için faydalıdır. Bunlardan biri Yeşil Yeşim taşıdır. Yeşim, başak burcunda holistik bir yaklaşımla destek sunar. Zihin, beden ve ruh’un uyum ve ahenk içinde dengede olması için çalışır. Bolluk ve bereket taşlarından biridir. Hayatınıza refahlık taşıyan titreşimleri çekebilir.

Yosunlu Akik bu özelliklerinizi ortaya çıkartır. Kontrollü davranmak ve aklı başında kararlar almak, istikrar kazanmak gereken dönemlerde sizi destekleyebilir. Yaptığınız işleri ve bilgileri akıl süzgecinden geçirebilme, tasnif edebilme, düzenleme yapmanıza yardımcı olur. Başkalarına hizmet için burada olduğunuzu düşünürsünüz. Aslında bu doğrudur, ama bazı zamanlarda kendiniz için de bir şeyler yapmalısınız. Yosunlu Akik kendinize odaklanabilmenizi sağlar. Başkalarına yardım etmenizin sizi “başkalarına esir” olmaya taşımasının önüne geçer. “En iyi ikinci adam” olabilirsiniz ama unutmayın ki kendi hayatınızın “birinci adamı”sınız ve kendinizi gerçekleştirmeniz için inisiyatif alacak ilk kişi yine sizsiniz.

Yeşim taşı, hatalarınızın veya eksiklerinizin, başkalarının hata ve eksiklerinin aslında son derece doğal olduğunu kabullenmenize yardımcı olur. Ya da erişilebilir ve makul hedefler koymanız, aslında mükemmel diye bir şey olmadığını hatırlamanıza yardımcı olur.

Başak burcunun ritüel taşları

Yosunlu Akik, Amazonit, Kehribar, Selestit, Mavi Topaz, Karnelyan, Flourit, Sitrin, Kırmızı Jasper, Lâl, Sugulit, Vanadinit, Karpuz Turmalin

Zihniniz çok aktiftir ve etrafınızdan aldığınız bilgiyi süzmeye, kategorize etmeye çalışırken fazla yorulabilir. Selestit bilgileri özümsemenize yardımcı olur. Daha sonra bunları rahatlıkla pratik hale getirebilirsiniz. Ayrıntılara o denli odaklısınızdır ki resmin bütününü göremeyebilirsiniz.

Sarı Safir, bakış açınızı genişletmenize ve resmin bütününü görmenize, böylelikle detaylar içerisinde boğulup kalmaktan kurtulmanıza yardımcı olur. Aklınıza ve mantığınıza güvenirsiniz ve bunlar sizin en güçlü yönlerinizdir. Ama sezgilerinize yeterince prim vermiyor olabilirsiniz. Bu sizin eksikliğinizdir. Hem mantık, hem de sezgi süreçlerini bir araya getirdiğinizde, yaptığınız işlerden daha iyi neticeler alacağınız muhakkaktır.

Sugulit, sezgisellerinize odaklanmanızı sağlar. Ayrıca hayal gücünüzü güçlendirir ve mantıksal düşünce sınırlarının ötesine geçebilmenize yardımcı olur.

Başkalarına yardım ve hizmet için yaptığınız işlerde daha etkili olmak için Pembe Kunzit kristallerinden istifade edebilirsiniz. Manyezit, başkalarını eleştirme konusundaki abartılardan uzaklaştırır, hataların aslında tekamül sürecinin doğal bir parçası olduğunu kabullenmenize yardımcı olur.