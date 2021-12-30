Başak Cengiz cinayetinde önemli gelişme! İddianame kabul edildi

Ataşehir’de yolda yürüyen Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Ataşehir’de 9 Kasım 2021 tarihinde mimar Başak Cengiz’i(28) yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Can Göktuğ Boz(27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Boz’un “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Ayrıca şüphelinin “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.









KABUL EDİLDİ

İddianame Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İlk duruşmanın 25 Şubat'ta yapılacağı öğrenildi.