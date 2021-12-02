Başak Cengiz’in adı Keçiören’de parka verildi

Şehit Kubilay Mahallesi’nde açılışı gerçekleştirilen Mimar Başak Cengiz Park ve Spor Tesisi’nin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, milletvekilleri ile Başak Cengiz’in annesi, babası, ablası, ağabeyi ve nişanlısı katıldı.

’BAŞAK RAHMETLE O CANİ İSE LANETLE ANILACAK’

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, parka Başak Cengiz’i ölümsüzleştirmek için ismini inşa edilen yeni parka verme kararı aldıklarını aktararak şöyle konuştu:

"Mimar Başak Cengiz adını verdiğimiz park, yeşil alan ve spor tesisimizin açılışı oldukça anlamlı. Bütün Türkiye’nin yüreği dağlandı. Başak kızımız rahmetle o cani ise lanetle anılacak. Taziyeye gittiğimizde anne ve babaya, ’Cani Başak Cengiz’in değil kendi kalemini kırdı’ demiştim.

Başak kıyamete karar yaşayacak. Parkımızda çocuklarımız oynadıkça Başak hep anılacak. Bütün Türkiye Başak Cengiz’in avukatıdır ve toplumun vicdanıdır. Mahkeme süreci de özellikle toplumuz tarafından takip edilecektir. Kızımızın ismi ise parkımızda ebediyen yaşayacak."

’NAKIŞ NAKIŞ HİZMETLERLE ÖRÜYORUZ’

Hizmetleri artırarak Keçiören’i güzelleştirmeye devam ettiklerini de belirten Altınok, "İlçemizdeki park sayısı 550’yi buldu. Çocuklarımız parklarımızdaki halı sahalardan ücretsiz faydalanıyor. Şehit Kubilay Mahallemize 7 tane park daha yapıyoruz. Kültür merkezi de yaptık, yakında açılışını yapacağız. Şehrimizin her tarafını nakış nakış hizmetlerle örüyoruz.

Biz hizmetkarız, hizmetkar olmaktan da şeref duyuyoruz. Sevgili peygamber efendimiz ’İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ buyuruyor. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ’Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür’ diyor. Mimar Başak Cengiz Parkımız Ankaramıza, Keçiörenimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar ve Cengiz ailesi, Mimar Başak Cengiz Park ve Spor Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

DHA