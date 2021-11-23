Türkiye Başak Cengiz'in adı mimarlık fakültesine verildi

Başak Cengiz'in adı mimarlık fakültesine verildi

Türkiye

Başak Cengiz'in adı mimarlık fakültesine verildi

İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in adı, Karabük Ünversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi. Karar Resmi Gazete'de yer aldı.

23 Kasım 2021, Salı 07:14 Son Güncelleme:
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İstanbul Ataşehir'de, sokak ortasında Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen, Başak Cengiz'in adı, 2018 yılında mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirildi. Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.

DHA

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