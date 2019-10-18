Sonbahar turuna çıkan ikili şehrin altını üstüne getirdi.

Tanem Sivar tatil fotoğraflarını "Başak'la yıllar boyunca Avrupa'nın farklı ülkelerine, farklı şehirlerine gittik ve çok güzel zamanlar geçirdik. Farklı yaşlarda bambaşka nedenlerle ama hep çok eğlenerek çok gezip çok öğrenerek geçtiler.

'İkinci defa birlikte Paris'e geldik'

Bu defa kız kıza yapmaktan çok zevk aldığımız seyahatlerimiz için ikinci defa birlikte Paris'e geldik.' notuyla Instagram'da paylaştı.

'Yerinde duramayan ikili!'

Başak Dizer ise fotoğrafların altına "Yerinde duramayan ikili! Bu kez Paris idi durağımız. Kısa ama eğlenceli, dolu dolu bir 3 gün oldu." notunu düştü.

Başak Dizer bu fotoğrafı ise "Uzun dar sokaklar, geniş bulvarlar, tabi ki koca koca tarihi kapılar ve işte Paris’te sonbahar..." mesajıyla paylaştı.





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