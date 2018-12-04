Başak Dizer işleri büyüttü

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, işlerini büyüttü.

Takvim'in haberine göre, Dizer, moda sektöründeki başarısını ortağı Deniz Marşan'la 2016'da Şişli'de açtığı Room and Rumors adlı mekanıyla işletmeciliğe adım atmıştı.

GÜNLERDİR KAPALIYDI

Restoran ve butik olarak hizmet veren mekanın günlerdir kapalı olması herkesi meraklandırdı. 4 aylık kirasının ödenmesine rağmen mekanın kilitli olması dedikodu kazanını kaynattı.

Kulislerde "Room and Rumors, kapısına kilit vurdu" dedikodusu dolaşırken gerçek sonradan anlaşıldı.

YOĞUN TALEP GÖRDÜ

Ev sahibi olduğu özel partilerle de adından söz ettiren mekan, eğlenceseverlerden öylesine talep gördü ki Dizer ile Marşan, daha büyük bir yere geçmek için kolları sıvadı.

İkili, işlerini büyüttüklerini 'Room and Rumors'un Instagram hesabında duyurdu.