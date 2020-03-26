Başak Dizer Tatlıtuğ: Kıvanç ile çalışmak aşırı eğlenceli

2016’da Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturmasının hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Başak Dizer Tatlıtuğ özel hayatına dair şunları söyledi:

“Evliliğimiz çok güzel gidiyor. Reklam çekimlerinde, dizilerde birlikte çalışıyoruz. Aşırı eğlenceli oluyor. Kıvanç onu giydirmemden gayet memnun. Bazen ‘Benden sıkılmadın mı, istersen başkasıyla çalış’ diyorum. ‘Deli misin, seni bulmuşken başkasını istemem’ yanıtını veriyor. Çok tatlı.”

Dostlukları 20 yıl öncesine dayanan Başak Dizer Tatlıtuğ ile Deniz Marşan, “Nasıl bir arkadaşsınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi.





Deniz Marşan:

“İş dışında bile hep bir aradayız. İkimiz de heyecanlı, cesur ve pratiğiz. Bu yaz için Bodrum’da yan yana villa kiraladık. Başak kıyamet kopsa sakinliğini korur. Ben tam tersiyim. Birbirimizi tamamlıyoruz.”

Başak Dizer Tatlıtuğ:

“Ben proje insanıyım. Çok disiplinliyim. Zorluklar asla yıldırmaz, aksine heveslendirir. Adım atmadan önce iki kere düşünürüm. Deniz ile fikir ayrılığı yaşarız ama uzun sürmez. Hemen çözüp orta yolu buluruz.”



