Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı
Tatil sezonunu Bodrum'da açan Başak Dizer, oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un havuzda çekilen bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
02 Ağustos 2020, Pazar 12:19 Son Güncelleme:
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2016 yılında dünyaevine giren Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin Bodrum tatili sürüyor. Zaman zaman mutluluklarını takipçileriyle paylaşan Başak Dizer, bayramda yayınladığı fotoğrafla bunu bir kez daha gösterdi.
Eşi Kıvanç Tatlıuğ’u havuzun kenarında görüntüleyen Başak Dizer, bu kareyi hikaye kısmından ‘Mutlu son’ notuyla paylaştı.
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