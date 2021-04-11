Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, tatil yapmak için yakın arkadaşlarıyla birlikte Kırklareli’nde bulunan bir kamp alanına gitti. Dizer, gittikleri kamp alanından zaman zaman fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Stil danışma Başak Dizer, son olarak eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve köpeklerinin bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Dizer yaptığı paylaşıma ise kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.