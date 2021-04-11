Magazin Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

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Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan stil danışmanı Başak Dizer, eşi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor. Dizer, son olarak eşi Tatlıtuğ’un tatilde çektiği bir fotoğrafını paylaştı.

11 Nisan 2021, Pazar 17:34 Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, tatil yapmak için yakın arkadaşlarıyla birlikte Kırklareli’nde bulunan bir kamp alanına gitti. Dizer, gittikleri kamp alanından zaman zaman fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Stil danışma Başak Dizer, son olarak eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve köpeklerinin bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Dizer yaptığı paylaşıma ise kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.

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