Kıvanç Tatlıtuğ’un stil danışmanı eşi Başak Dizer önceki gün Instagram hesabında nostalji yaptı. Yıllar öncesine dönüp Bursa Namık Sözeri Koleji’nde son sınıfta çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Okul arkadaşlarına ‘Hadi buraya’ çağrısı yaptı. Haliyle gençlik karesi, takipçilerini ikiye böldü. Kimi 18’lik Başak ile bugünkünün arasında hiç fark olmadığını söyledi. Kimi farkları saymakla bitiremedi!

Bu arada Bursa’daki eski komşularından biri Başak Dizer’e “Aynı apartmanda altlı üstlü oturuyorduk. Seni çok özledik. Enişteyi de al gel, anıları tazeleyelim” diyerek davette bulundu.



