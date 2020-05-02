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Magazin Başak Dizer'i eski komşuları çağırdı: Enişteyi de al bize gel

Başak Dizer'i eski komşuları çağırdı: Enişteyi de al bize gel

Magazin

Başak Dizer'i eski komşuları çağırdı: Enişteyi de al bize gel

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer Instagram hesabından eski bir fotoğrafını paylaştı. Dizer'in paylaşımına eski komşusundan yorum geldi: Enişteyi de al gel...

02 Mayıs 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ’un stil danışmanı eşi Başak Dizer önceki gün Instagram hesabında nostalji yaptı. Yıllar öncesine dönüp Bursa Namık Sözeri Koleji’nde son sınıfta çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Okul arkadaşlarına ‘Hadi buraya’ çağrısı yaptı. Haliyle gençlik karesi, takipçilerini ikiye böldü. Kimi 18’lik Başak ile bugünkünün arasında hiç fark olmadığını söyledi. Kimi farkları saymakla bitiremedi!

Bu arada Bursa’daki eski komşularından biri Başak Dizer’e “Aynı apartmanda altlı üstlü oturuyorduk. Seni çok özledik. Enişteyi de al gel, anıları tazeleyelim” diyerek davette bulundu.

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