Magazin Başak Dizer'i korkutan mesaj!

Başak Dizer'i korkutan mesaj!

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Başak Dizer'i korkutan mesaj!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla tedbir kararı çıkardıkları Sinan Altıntaş hakkında bu defa ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu. Tatlıtuğ ve Dizer, Altıntaş’ın tedbir kararına aykırı davranarak ölüm tehditlerini sürdürdüğünü öne sürdü.

08 Şubat 2021, Pazartesi 08:30 Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtıkları Sinan Altıntaş hakkında bu defa ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu. Sinan Altıntaş, Başak Dizer’in Harbiye’de işlettiği restoranı bastığı iddiasıyla gündeme geldi. Tatlıtuğ ile Dizer, Sinan Altıntaş’ın kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla korunma talep etti.

Mahkeme Sinan Altıntaş’ın 3 ay süreyle ünlü çifte yönelik tehdit içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulundukları konuta yaklaşmamasına karar vermişti. Öte yandan Altıntaş hakkında hapis istemiyle dava açılmıştı.

Üst mahkemede de onayladı

Sinan Altıntaş hakkında açılan ceza davası devam ederken Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer yeniden mahkemeye başvurdu. Altıntaş’ın tedbir kararına aykırı davranıp tehdit ve hakaret etmeye devam ettiğini iddia eden Tatlıtuğ çiftinin avukatı dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Tedbir kararını hiçe sayan Sinan Altıntaş, Başak Dizer’e ‘Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın’ şeklinde mesajlar atmıştır. Davalının ‘zorlama hapsi’ ile cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Ancak mahkeme, mesajların Sinan Altıntaş tarafından gönderildiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle Tatlıtuğ çiftinin ‘zorlama hapsi’ talebini reddetti. Tatlıtuğ çifti, mahkemenin aleyhlerine verdiği karara itiraz etti. Ancak bir üst mahkeme de verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle Tatlıtuğ çiftinin itirazını reddetti.

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