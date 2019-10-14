Başak Parlak ve Sezgin Yılmaz ayrıldı

Başak Parlak, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Sezgin Yılmaz'dan ayrıldı.

Başak Parlak ve TNK grubunun solisti Caner Karamukluoğlu, iki yıllık beraberliğin ardından evlenmeleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı.

Ayrılığın ardından oyuncu Alp Navruz ile birlikte olan Parlak'ın bu ilişkisi kısa süre içerisinde bitmişti.

Aradığı aşkı bulamadı

Oyuncu Sezgin Yılmaz ile sürpriz bir aşka yelken açan Başak Parlak aradığı aşkı bir türlü bulamadı.

Bir yıldır aşk yaşayan Parlak ve Yılmaz yollarını ayırma kararı aldı. İkili ayrılık kararı sonrası birlikte oldukları fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından silerek ayrılık haberlerini doğruladı.