Magazin Başak Sayan, Azra Kohen'e 150 bin TL tazminat ödeyecek

Başak Sayan, Azra Kohen'e 150 bin TL tazminat ödeyecek

Magazin

Başak Sayan, Azra Kohen'e 150 bin TL tazminat ödeyecek

Azra Kohen, ‘Fi’ kitabının kendi eserinden çalıntı olduğunu iddia eden Başak Sayan’a açtığı davayı kazandı. ‘Fi’nin Sayan’ın yazdığı “Bağlanma Korkusu”ndan intihal olmadığına karar veren mahkeme, ayrıca Sayan’ın 150 bin liralık manevi tazminatı 3 yıllık faiziyle ünlü yazara ödemesine hükmetti.

13 Aralık 2020, Pazar 08:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre; Başak Sayan’ın “Bağlanma Korkusu” kitabı 2011’de yayımlandı. Azra Kohen’in üçlemesinin ilk kitabı “Fi” ise 2013’te çıktı. “Fi”, diziye uyarlandı. Başak Sayan dizinin seyirciyle buluşmasından kısa süre sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaparak “Fi”de kendi kitabından intihal yapıldığını öne sürdü. Azra Kohen de kitabı yayınlandıktan 4 yıl sonra Başak Sayan’ın kötü niyetli olarak bu iddiayı ortaya attığını öne sürerek 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Dava 3 yıl sürdü

Azra Kohen, açtığı davada iki kitap arasında intihal olup olmadığının tespitini talep etti. Dilekçede, Kohen’in kitabı 2010 yılından önce yazdığı ve buna ilişkin bilgisayar kayıtlarının incelenmesi istendi. Başak Sayan’ın avukatı ise kitapta geçen kahramanlar, olay kurgusu ve anlatılmak istenen konunun okurların dikkatinden kaçamayacak şekilde benzer olduğunu belirterek davanın reddini istedi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 3 yıldır devam eden davanın karar duruşmasında mahkeme Kohen’i haklı buldu.

Mahkeme Sayan'ı haksız buldu

3 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına Azra Kohen’in avukatı Handan Bakbak ile Başak Sayan’ın avukatı Zekeriya Çetin katıldı. Mahkeme, “Fi”nin Başak Sayan’ın “Bağlanma Korkusu” kitabından intihal (aşırma) olmadığına karar verdi. Azra Kohen’i haklı bulan mahkeme ayrıca 150 bin lira manevi tazminatın 3 yıllık faiziyle birlikte Başak Sayan’dan alınarak ünlü yazara ödenmesine karar verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapan avukat Handan Bakbak, “Hak yerini buldu” dedi. (Özge Eğrikar/ Hürriyet)


İlgili Haberler
Yazar Azra Kohen Fi disizini neden durdurduğunu açıkladı!


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Danla Bilic
Funda Duru
Filiz Özkol
13 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Karantinanın ortasına bam diye düştüm!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Yeni yılda ilişkinizin hakkını verin
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Meğerse korona atlatmışım!
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Kilo vermenin sırrı mide botoksu mu?
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Kardeş savaşları
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Öykü Çelik'in Survivor 2021'de ne giyeceğini çok merak ediyorum
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
İlişkinize bağımlı olmayın
Gökçen Erdoğan
Öner Döşer
Cesaret ve kararlılık zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
7 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
İrem Haliloğlu
İkizler burcunda Ay Tutulması: Dürüst olan kazanır!
İrem Haliloğlu
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda roller değişti
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Survivor şampiyonu Turabi corona virüse yakalandı