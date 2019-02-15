Başak Sayan oyunculuğu bıraktı!

“Beni asıl mutlu eden şeyin, bu dünyada asıl bulunma nedenimin sadece yazmak olduğunu biliyorum artık” diyen Başak Sayan’ın açıklaması şöyle:

"Her insan bir nedenle gelir bu dünyaya. Ömrü boyunca bu nedeni arar durur ama aslında o neden o daha küçükken belli etmiştir kendini. Çünkü geliş nedeni ona bahşedilen yetenekte gizlidir. Ancak insan içindeki sesi dinlemeyi çok geç öğrendiği için, onu dinlemek yerine içinde bulunduğu çevrenin en çok hoşuna gidecek şeyi arzulamaya başlar zamanla. Çünkü onların gözüne güzel gelecek bir kimlik, bir 'ben' yaratmak ister. En büyük arzusu haline gelir 'olmak istediği kişi'.

'BENİ ARTIK EKRANLARDA OYUNCU KİMLİĞİMLE GÖREMEYECEKSİNİZ'

Bu dünyaya olmak için geldiği kişi ile olmak istediği kişi farklıdır çoğu zaman. Ve gerçeği zamanla anlar. Yaptığı hiçbir şey onu mutlu etmemeye başladığında, hiçbir şey başarma hissi vermediğinde içine döner ve sorar 'Ben neden buradayım?' diye. Uzun bir süre en büyük hayalim olduğuna inandığım oyunculuğu ömrümün sonuna kadar yapmayı düşünürken, bugün artık bunu istemediğimi söyleyebilirim rahatlıkla. Bana 'ne zaman sizi ekranlarda göreceğiz?' diye soran sevgili takipçilerime şunu söylemek istiyorum; beni artık ekranlarda oyuncu kimliğimle görmeyeceksiniz.

Uzun bir süredir hiçbir projeyi kabul etmiyorum. Etmeyi de düşünmüyorum. Çünkü hayat beni bir yol ayrımı noktasına getirdi ve ben beni asıl mutlu eden şeyin, bu dünyada asıl bulunma nedenimin sadece yazmak olduğunu biliyorum artık. Tıpkı küçük bir kızken bildiğim gibi. Hayatta hiçbir şey tesadüfen olmaz. Her şey bizi bulunduğumuz ana getirmek için şekillenmiştir. Belki ben önce olmak istediğim kişi olmayı başarıp, ardından olmam gereken kişi olmaya doğru bir yolculuğa çıkmayı seçmişimdir başka bir boyutta, kim bilir. Kalbinizdeki en gizli arzularınızın gerçekleşmesini değil, bu dünyada bulunma nedeninizin bir an önce gerçekleşmesini dilerim sizin için bu yüzden. Ve son söz; hepinizi öyle çok seviyorum ki. Yüz yüze tanışmıyor olsak bile kalplerimiz arasında bir bağ var, biliyorum. Siz de biliyorsunuz. İşte o sevgi ve destek her şeyi başarmak için yeter. Kucak dolusu sevgilerimle.”