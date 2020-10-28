Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)

8. dakikada Mbappe kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan süratle ilerledi. Ceza sahasına giren Mbappe'nin, sol çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Mert topu kontrol etmeyi başardı. 16. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Crivelli, hemen yanındaki Visca'ya pasını bıraktı. Visca, topu düzeltip rakip ceza sahası önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına yapılan ortada, Epureanu topu kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Di Maria'nın ayak içiyle yaptığı vuruşta, top az farkla yandan dışarıya gitti.

26. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Visca, Rafael'e pasını gönderdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topu kontrol eden Rafael'in sert şutunda, kaleci Navas topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

37. dakikada Paris Saint-Germain'in gelişen atağında Florenzi, sağ kanattan penaltı noktası üzerine yerden pasını gönderdi. Mbappe topun gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

46. dakikada Bolingoli'nin orta sahada kaptırdığı top, Paris Saint-Germain hızlı atağına dönüştü. Sol kanattan ceza sahasına giren Mbappe, penaltı noktası doğru hareketlenen Sarabia'ya pasını attı. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki şutunda top üstten dışarıya gitti.

57. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Mert'in eliyle hızlı başlattığı atakta Visca sağ kanatta topla buluştu. Hızla rakip kaleye yaklaşan Visca ceza sahası dışında, açısını düzeltip sert bir şut attı. Kaleci Navas soluna gelen topu son anda kurtardı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

64. dakikada Paris Saint-Germain öne geçti. Mbappe'nin sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde boş pozisyonda kalan Kean, kafa ile topu ağlara yolladı: 0-1.

67. dakikada Medipol Başakşehir'in rakip ceza sahası sağ çaprazından kazandığı frikikte topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

71. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik fırsatını kullanamadı. Sol kanattan topla ilerleyen Visca, ters kanattaki Hasan Ali'ye pasını attı. Hasan Ali'nin ceza sahasına gönderdiği topu Crivelli kafa ile indirdi. Topu önünde bulan Deniz Türüç'ün dönerek yaptığı vuruşta, son anda kaleci Navas topu kurtardı. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Aynı dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında sol kanattan ceza sahasına giren Di Maria, Mbappe'ye pasını attı. Bu oyuncunun dönerek vuruşunda top üsten auta gitti.

79. dakikada konuk takım farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Kehrer ceza sahasına yerden pasını gönderdi. Mbappe'nin dokunduğu topa Kean dönerek sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Mücadele Paris Saint-Germain'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AA







