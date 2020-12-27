Başakşehir: 2 Kasımpaşa:2 (Maç sonucu)

11. dakikada Epureanu’nun uzun pasında ceza alanı içinde Visca topla buluştu. Visca’nın bekletmeden altı pas üzerine gönderdiği topa Aleksic dokundu, ancak top kaleci, Ertuğrul’da kaldı. 14. dakikada Yusuf’un ortasına ceza alanı içinde Anıl kafa ile vurdu. Topu önünde bulan Hajrandinovic’in şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi. 16. dakikada serbest vuruş kazanan Başakşehir’de Aleksic’in sert şutunu kaleci Ertuğrul oyun alanına çeldi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

27. dakikada Visca’nın ceza alanına bindirmesiyle topu içeriye çevirdi. Altı pas içinde Gulbrandsen’i geçen topa Chadli dokundu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

36. dakikada Hajrandinovic’in pasında Skrtel araya giremeyince top Anıl Koç’ta kaldı. Anıl Koç, ceza alanına girdiği sarktığını pozisyonda pasını boştaki Yusuf’a çıkardı ve bu futbolcunun dokunuşunda top filelere gitti. 1-1

42. dakikada Mahmut Tekdemir, Aytaç Kara’nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Aytaç’ı ikinci sarıdan kırımızı kart gösterdi.

45+5. dakikada Giuliano'nun ortasında Aleksic ceza alanı içinde topu önce göğsüyle kontrol etti ardından röveşatasında top direkten döndü. Dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.

İkinci yarı

55. dakikada Chadli’nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Ertuğrul kolay bir şekilde kontrol etti.

65. dakikada Crivelli’inin indiği topu alan Visca, ara pasında Chadli’yi gördü. Chadli’nin çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul topu çeldi.

66. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Cemali’nin ortasında Crivelli vurdu, topu Ertuğrul çeldi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

71. dakikada Hadadi’nin ortasında Koita’nın topu önce kontrol edip ardından yaptığı sert vuruşta top kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

72. dakikada Edin Visca’nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği mükemmel şutta top üst direkten döndü.

75. dakikada Deniz Türüç’ün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Crivelli’nin vuruşunda top kaleci Ertuğrul’un da müdahalesiyle direğe çarpıp kornere gitti.

85. dakikada Hajradinovic pasında ceza alanı içinde topla buluşan Hodzic, Kerim ve Mehmet Topal’ın arasından şık bir çalımla kaleye yüzünü döndü ve yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

89. dakikada Hajrandinovic'in pasında sol çaprazda ceza alanı içine giren Hadadi’nin şutunu kaleci Volkan ayaklarıyla eldi.

90+2. dakikada Crivelli’nin şutunda kaleci Ertuğrul'dan dönen topu sağ çaprazda Visca tamamladı ve topu filelere gönderdi. 2-2

90+5. dakikada Hadergjonaj’ın pasında Koita’nın ceza sahası içinde çektiği şutta kaleci Volkan Babacan’ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

Goller: Chadli (dk. 27), Visca (dk. 90+2) (Başakşehir), Yusuf Erdoğan (dk. 46), Hodzic (dk. 85)(Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Aytaç Kara (dk. 42) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Rafael (Başakşehir), Ertuğrul, Tırpan (Kasımpaşa)

İHA



