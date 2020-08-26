Beşiktaş, dün akşam oynadığı ön eleme maçında PAOK'a yenilip Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını kaybetmişti. Beşiktaş'ın elenmesiyle Devler Ligi'nde Türkiye'nin tek bir temsilcisi kaldı; o da Başakşehir.

Başakşehir yaklaşık 30 milyon euro'luk gruplara katılım payına tek başına sahip olacak.