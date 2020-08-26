Başakşehir 30 milyon euro'yu tek başına kazanacak
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ardından Devler Ligi geliri sadece Başakşehir'e kaldı. Gruplara kalma ödülü olan yaklaşık 30 milyon euro Başakşehir'in kasasına girecek.
26 Ağustos 2020, Çarşamba 10:24 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, dün akşam oynadığı ön eleme maçında PAOK'a yenilip Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını kaybetmişti. Beşiktaş'ın elenmesiyle Devler Ligi'nde Türkiye'nin tek bir temsilcisi kaldı; o da Başakşehir.
Başakşehir yaklaşık 30 milyon euro'luk gruplara katılım payına tek başına sahip olacak.
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