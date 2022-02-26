Futbol Başakşehir 4 maç sonra kaybetti

Başakşehir 4 maç sonra kaybetti

Futbol

Başakşehir 4 maç sonra kaybetti

Fatih Karagümrük’e 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, ligde 4 maç sonra mağlubiyetle tanışmış oldu.

26 Şubat 2022, Cumartesi 18:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler, ligde 4 maç aranın ardından yenilgi yüzü gördü. İstanbul temsilcisi, son olarak 22. haftada yine sahasında Göztepe’ye 2-1 kaybetmiş, ardından sırasıyla Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0, konuk ettiği Gaziantep FK’yı ve dış sahada Rizespor’u 2-0, 21. hafta erteleme müsabakasında da Fatih Terim Stadı’nda İH Konyaspor’u 2-1’lik skorlarla geçmişti.

İHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçeli Arda Güler için Real Madrid iddiası!