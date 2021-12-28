Başakşehir Adem Ljajic'i kadrosuna katmak üzere
Beşiktaş'ın sorunlu çocuğu Adem Ljajic, nihayet takımdan ayrılıyor. Sırp oyuncu için Başakşehir işi neredeyse bitirdi ve Ljajic, turuncu beyazlı formayı giymeye çok yakın.
28 Aralık 2021, Salı 17:17 Son Güncelleme:
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Sports Digitale'den Ertan Süzgün'ün özel haberine göre, Başakşehir ve Adem Ljajic her konuda anlaştı. Sırp oyuncu Beşiktaş'la olan sorununu çözerse Ljajic, ikinci yarında itibaren Başakşehir forması giyecek.
Ljajic'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 30 yaşındaki oyuncu şu anda kadro dışı ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.
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