Sports Digitale'den Ertan Süzgün'ün özel haberine göre, Başakşehir ve Adem Ljajic her konuda anlaştı. Sırp oyuncu Beşiktaş'la olan sorununu çözerse Ljajic, ikinci yarında itibaren Başakşehir forması giyecek.

Ljajic'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 30 yaşındaki oyuncu şu anda kadro dışı ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.