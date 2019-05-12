Başakşehir Ankaragücü'nün 2-1 mağlup etti

Başakşehir Ankaragücü'nün 2-1 mağlup etti Ligde 4 haftadır galip gelemeyen ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, 32. haftada evinde karşılaştığı Ankaragücü'nün 2-1 mağlup etti