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Başakşehir Ankaragücü'nün 2-1 mağlup etti

Ligde 4 haftadır galip gelemeyen ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, 32. haftada evinde karşılaştığı Ankaragücü'nün 2-1 mağlup etti

12 Mayıs 2019, Pazar 19:07 Son Güncelleme:
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Başakşehir Ankaragücü'nün 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve zirve yarışını sürdürdü. 

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede perdeyi açan gol, Ankaragücü'nde 17'de Boyd'dan geldi: 0-1. Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken, ikinci yarının hemen başında Bajic'in attığı gol, Başakşehir'e beraberliği getirdi: 1-1.

Turuncu lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü, 62. dakikada Brezilyalı yıldızı Robinho'dan geldi: 2-1.

Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Medipol Başakşehir, averaj farkıyla aynı puanda bulunduğu lider Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada yer aldı. 

MAÇ ÖZETİ

66.DK: Sarı kart! Michal Pazdan az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

62.DK: Gol! Başakşehir 2-1 Ankaragücü

İstanbul şehrinde skor şimdi 2-1. Golü atan oyuncu Robinho.

46.DK: GOL! Başakşehir 1-1 Ankaragücü

Riad Bajic maça eşitlik getiren oyuncu.

-DEVRE ARASI-

17.DK: GOL! Başakşehir 0-1 Ankaragücü

Ankaragücü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda Tyler Boyd ile öne geçti.

1.DK: Maç başladı

İLK 11'LER

Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Gökhan İnler, Jojic, Edin Visca, Soner, Napoleoni, Bajic.

Ankaragücü'nün 11'i: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moulin, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill.

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