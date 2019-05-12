Başakşehir Ankaragücü'nün 2-1 mağlup etti
Ligde 4 haftadır galip gelemeyen ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, 32. haftada evinde karşılaştığı Ankaragücü'nün 2-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve zirve yarışını sürdürdü.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede perdeyi açan gol, Ankaragücü'nde 17'de Boyd'dan geldi: 0-1. Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken, ikinci yarının hemen başında Bajic'in attığı gol, Başakşehir'e beraberliği getirdi: 1-1.
Turuncu lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü, 62. dakikada Brezilyalı yıldızı Robinho'dan geldi: 2-1.
Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Medipol Başakşehir, averaj farkıyla aynı puanda bulunduğu lider Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada yer aldı.
MAÇ ÖZETİ
66.DK: Sarı kart! Michal Pazdan az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.
62.DK: Gol! Başakşehir 2-1 Ankaragücü
İstanbul şehrinde skor şimdi 2-1. Golü atan oyuncu Robinho.
46.DK: GOL! Başakşehir 1-1 Ankaragücü
Riad Bajic maça eşitlik getiren oyuncu.
-DEVRE ARASI-
17.DK: GOL! Başakşehir 0-1 Ankaragücü
Ankaragücü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda Tyler Boyd ile öne geçti.
1.DK: Maç başladı
İLK 11'LER
Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Gökhan İnler, Jojic, Edin Visca, Soner, Napoleoni, Bajic.
Ankaragücü'nün 11'i: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moulin, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill.