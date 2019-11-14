Başakşehir'de sezon başında 4 milyon euro olan maaşını 2 milyon euro'ya indirmeyi kabul eden Arda Turan, yönetimin takdirini toplamıştı. Kulüp, Arda'nın bu hareketi için sezon başında, "Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti." açıklamasını yapmıştı.





Arda'nın Barcelona'daki ilk günü





İndirime rağmen Arda'nın maaşı Başakşehir için hala yüksekti. Hürriyet'teki habere göre performansı da düşük kalan Arda Turan, kulüp dengeleri nedeniyle gözden çıkarıldı. Sezon başından bu yana hiçbir maçta ilk 11'e giremeyen oyuncu, sonradan girdiği 7 karşılaşmada da varlık gösteremedi.









Arda Turan'ın Başakşehir'le olan sözleşmesi sene sonunda bitecek. Aynı zamanda Barcelona ile olan sözleşmesi de sezon sonunda sona erecek olan Arda Turan'ın yeni adresi merak ediliyor. Başakşehir, devre arasında Arda Turan'ı göndermek istiyor. Eğer gönderemezse bile yeni sözleşme önerilmeyeceği belirtiliyor.



