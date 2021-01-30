Futbol Başakşehir Aykut Kocaman ile anlaştı

Başakşehir Aykut Kocaman ile anlaştı

Futbol

Başakşehir Aykut Kocaman ile anlaştı

Başakşehir Okan Buruk'la yollarını ayırdıktan sonra yeni hocasını arıyordu. Birçok ihtimal arasından gerçekleşen Aykut Kocaman oldu. Kulüp, Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

30 Ocak 2021, Cumartesi 16:10 Son Güncelleme:
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Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu. Turuncu-lacivertliler resmi hesabından deneyimli çalıştırıcıyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Aykut Kocaman, Başakşehir'in kulüp binasına gelerek Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi. Aykut Kocaman'ın bu görüşmeler sonrasında 1,5 + 1 yıllığına Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.


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