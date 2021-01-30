Başakşehir Aykut Kocaman ile anlaştı

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu. Turuncu-lacivertliler resmi hesabından deneyimli çalıştırıcıyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Aykut Kocaman, Başakşehir'in kulüp binasına gelerek Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi. Aykut Kocaman'ın bu görüşmeler sonrasında 1,5 + 1 yıllığına Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.



