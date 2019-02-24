Başakşehir - Bursaspor maçı kaldığı yerden devam edecek
Bursaspor kulübü, dün ertelenen Başakşehir mücadelesinin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
Bursaspor resmi sitelerinden şu açıklamayı yaptı:
"Maçın tatil edildiği anda sahada olan formalarla devam edilme kararı alınmıştır. Karşılaşma Hakemleri ve Federasyon Temsilcilerinin bildirimine göre kronometre 5. dakikadan itibaren, İBFK yedek kulübesinin önünden atılacak taç atışıyla tekrar başlayacaktır."
Mücadele 24 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.