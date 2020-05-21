Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11.45 sıralarında helikopterle Huber Köşkü'nden ayrılarak açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopteri hastanenin çatısında bulunan piste iniş yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerle birlikte hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, ilgililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Japonya Başbakanı Abe’ye açılışa iştirak ettiği için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu muhteşem eserin inşasında katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Geçmişte de çok önemli projelere birlikte imza attık.

Hastanenin adının iki ülkenin işbirliğine yaraşır bir şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz.

Bu eser Kovid 19 salgını ile mücadelemizde de kritik bir eser olacaktır. Günlük 35 bin ayakta hasta alınacak. 500 özellikli ameliyat yapılabilecek.

Milletimizle beraber İstanbul Havalimanı ile yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Bu şu demektir artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi haline gelmiştir.

Bunlar geçici sahra hastaneleri değil kalıcı ve muhteşem eserlerdir. Burası sağlık turizminde Türkiye’nin marka eserlerinden biri olacak.

Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık.

Kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bugünlerde burası çok kıymetli eserlerimizden biri olacaktır.

Sağlık sistemlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor. Sağlık sisteminin sorunsuz işleyişi bakımından çok iyi bir konumdayız. Dün itibari ile günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük. Tıbbi teçhizat konusunda hiçbir eksiğimiz bulunmuyor.

82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancı ile elimizdeki imkanları tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz.

İnşallah Sakura’nın o farklı renklerdeki çiçeklerini göreceğimiz günleri de görürüz

Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin konuşmasından satır başları:

Geçen gün sayın Erdoğan ile telefon görüşmesini gerçekleştirdikten sonra çok ara vermeden tekrar görüşebildiğim için çok mutluyum.

Sayın Erdoğan’ın bu nazik daveti bana bundan 7 yıl önce katıldığım Marmaray açılış törenini hatırlattı.

Küresel sorun olan corona virüs salgını nedeniyle maalesef bugün orada olmam mümkün olmadı ama ne kadar uzakta olursam olayım benim kalbim sayın Erdoğan ve Türk halkı ile beraberdir.

Bu hayırlı girişimde emeği geçen herkese minnetlerim ve en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Corona virüs salgını nedeniyle öngörülenden daha erken bir tarihte açıldığını biliyorum. Böylece bir Japon firmamızın da katkıda bulunmasını büyük bir sevinçle karşılıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün bu hastaneyi Çam ve Sakura hastanesi olarak adlandırmıştır. Bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum.

Türkiye Erdoğan’ın güçlü önderliğinde corona virüsle mücadele etti. Türkiye'ye derin saygı duyuyorum. Japonya’da geliştirilen ve corona virüs olarak bir umut olabilecek ilaçtan Avian ilacından bahsedersek bu ilacı Türkiye’ye de bağışlıyoruz.

Durum sakinleşince ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye birlikte çalışacağız. Türkiye ile bir çok alanda iş birliği yapabiliriz.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde konuşan Sağlık bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Bu tesisler içinde şehir hastaneleri moderne donanımları bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Başakşehir hastanesi ile birlikte 11’nci şehir hastanemizi hizmete alıyoruz.

Kovid 19 salgını ile mücadele zamanında bu yatırımların ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Hastalık hastanelerimizde yoğunluk olmadan kontrol altına alınmıştır.









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