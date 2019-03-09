Başakşehir Fenerbahçe maçı başladı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

09 Mart 2019, Cumartesi 10:25 Son Güncelleme:
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Başakşehir Fenerbahçe maçı başladı

CANLI ANLATIM


GOL! Başakşehir 1-1 Fenerbahçe

73.dk: Fenerbahçe, Soldado maçta beraberliği yakalıyor

İLK YARI SONA ERDİ

41.dk: Tolgay Arslan maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

34.dk: Serdar Aziz'in burnundaki kanama sonrasında hakem Hüseyin Göçek oyuncuyu kenara göndererek formasını değiştirmesini istedi.

30.dk: Fenerbahçe geride kalan sürede % 59 ile topa sahip oldu.

GOL! Başakşehir 1-0 Fenerbahçe

19.dk: Başakşehir, Robinho ile maçta 1-0 öne geçiyor.

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

İŞTE İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Caiçara, Epureanu, Mahmut, Kudryashov, İrfan, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Adebayor), Arda, Robinho

SAKAT: Clichy, Demba Ba

CEZALI: Yok

FENERBAHÇE

Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Moses, Zajc, Eljif Elmas, Soldado

SAKAT: Tolga, Dirar, Mehmet Topal

CEZALI: Ayew

Mehmet Topal son anda kadrodan çıkarıldı

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