Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de dengeleri yerinden oynatacak bir maç oynanacak. Lider Medipol Başakşehir kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başakşehir yenildiği ve Galatasaray yendiği takdirde puan farkı 5'e düşecek. Bu nedenle Başakşehir'in kaybetme lüksü yok. Fenerbahçe ise 14. sırada ve galibiyet aldığında bir anda 9. sıraya yükselme şansı bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Fenerbahçe maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Başakşehir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir’de gözler Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. En yakın rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Turuncu-Lacivertli takımın teknik patronu, Kanarya karşısında sonuca bu sezonun en etkili ismi Edin Visca ile gitmeyi planlıyor.

Hem asist özelliği olan, hem de etkili şutları ile goller atan Bosnalı oyuncu Fenerbahçe karşısında kilit rol oynayacak. Avcı ayrıca orta alanda Arda ve Emre ikilisinin de oyuna daha fazla katkı vermeleri için birebir özel görüşmeler yaptı.

FENERBAHÇE

Tek eksik Ayew

Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı olan Andre Ayew, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Ayew dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

Deplasmanda kayıp

Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasmanda yaklaşık 6 aydır galip gelemiyor.

Bu sezon 12 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018’de alan Fenerbahçe, daha sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi.