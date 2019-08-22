Süper Toto Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Geçen hafta mağlup olan Başakşehir bu karşılaşmadan seyircisi önünde galip gelmek istiyor. Fenerbahçe ise 1. haftadaki güzel oyununu güçlü rakibi karşısında da sergilemenin peşinde... Maç kritik taraftar ise mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Fenerbahçe maçı 24 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te oynanacak. Mücadele Başakşehir Stadı'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Halil Umut Meler Yönetecek.

BAŞAKŞEHİR

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanda oyuncuların, 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptıkları aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın sabah gerçekleştireceği idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, sakatlık önleyici çalışmayla başladığı bildirildi.

Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, çift kale maçla noktalandığı kaydedildi. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.