Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. 2 Kasım 2018'den sonra ilk kez Galatasaray maçı yönetecek olan Fırat Aydınus, 2 hafta önce Hatayspor - Galatasaray maçına atanmış ancak koronavirüse yakalandığı için mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetmişti.

İşte Süper Lig'de 35. hafta maçlarının hakemleri. Bugün oynanacak 4 maçın hakemi dün açıklanmıştı.

Gençlerbirliği - Sivasspor: Ümit Öztürk

Konyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan

Antalyaspor - Rizespor: Suat Arslanboğa

Beşiktaş - Ankaragücü: Halis Özkahya

Denizlispor - BB Erzurumspor: Halil Umut Meler

Trabzonspor - Hatayspor: Zorbay Küçük

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

Göztepe - Galatasaray - Fırat Aydınus

Gaziantep GK - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır