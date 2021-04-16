Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır
Süper Lig'in 35. haftasında Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Pazar günü oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Koronavirüsü atlatan Fırat Aydınus ise yeniden Galatasaray'ın maçına verildi.
16 Nisan 2021, Cuma 11:03 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. 2 Kasım 2018'den sonra ilk kez Galatasaray maçı yönetecek olan Fırat Aydınus, 2 hafta önce Hatayspor - Galatasaray maçına atanmış ancak koronavirüse yakalandığı için mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetmişti.
İşte Süper Lig'de 35. hafta maçlarının hakemleri. Bugün oynanacak 4 maçın hakemi dün açıklanmıştı.
Gençlerbirliği - Sivasspor: Ümit Öztürk
Konyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan
Antalyaspor - Rizespor: Suat Arslanboğa
Beşiktaş - Ankaragücü: Halis Özkahya
Denizlispor - BB Erzurumspor: Halil Umut Meler
Trabzonspor - Hatayspor: Zorbay Küçük
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
Göztepe - Galatasaray - Fırat Aydınus
Gaziantep GK - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır