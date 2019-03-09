Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi mağlup etti
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 2-1’lık üstünlüğüyle tamamlandı
GOL! Başakşehir 2-1 Fenerbahçe
83.dk: Başakşehir, Napoleoni ile maçta tekrar öne geçiyor.
GOL! Başakşehir 1-1 Fenerbahçe
73.dk: Fenerbahçe, Soldado maçta beraberliği yakalıyor
İLK YARI SONA ERDİ
41.dk: Tolgay Arslan maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.
34.dk: Serdar Aziz'in burnundaki kanama sonrasında hakem Hüseyin Göçek oyuncuyu kenara göndererek formasını değiştirmesini istedi.
30.dk: Fenerbahçe geride kalan sürede % 59 ile topa sahip oldu.
GOL! Başakşehir 1-0 Fenerbahçe
19.dk: Başakşehir, Robinho ile maçta 1-0 öne geçiyor.
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
İŞTE İLK 11'LER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert - Caiçara, Epureanu, Mahmut, Kudryashov, İrfan, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Adebayor), Arda, Robinho
SAKAT: Clichy, Demba Ba
CEZALI: Yok
FENERBAHÇE
Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Moses, Zajc, Eljif Elmas, Soldado
SAKAT: Tolga, Dirar, Mehmet Topal
CEZALI: Ayew
Mehmet Topal son anda kadrodan çıkarıldı