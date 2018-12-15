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Başakşehir-Galatasaray maçı beraberlikle sonuçlandı

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya geldi

15 Aralık 2018, Cumartesi 17:51 Son Güncelleme:
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Başakşehir-Galatasaray maçı beraberlikle sonuçlandı

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya geldi. İlk yarıda 2 gol bulunurken ikinci yarı sessiz geçti.

Maç Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın beraberliği ile sona erdi.

MAÇTA DAKİKALAR

45.DK: İkinci yarı başladı

-İlk yarı sona erdi-

30.DK: GOL! Başakşehir 1-1 Galatasaray/ Eren Derdiyok

18.DK: GOL! Başakşehir 1-0 Galatasaray/ İrfan Can Kahveci 

1.DK: Maç başladı.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Rodrigues, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Eren

Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Vişça, Mossoro, Napoleoni, Bajic


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