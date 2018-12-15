Başakşehir-Galatasaray maçı beraberlikle sonuçlandı
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya geldi
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya geldi. İlk yarıda 2 gol bulunurken ikinci yarı sessiz geçti.
Maç Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın beraberliği ile sona erdi.
MAÇTA DAKİKALAR
45.DK: İkinci yarı başladı
-İlk yarı sona erdi-
30.DK: GOL! Başakşehir 1-1 Galatasaray/ Eren Derdiyok
18.DK: GOL! Başakşehir 1-0 Galatasaray/ İrfan Can Kahveci
1.DK: Maç başladı.
İLK 11'LER
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Rodrigues, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Eren
Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Vişça, Mossoro, Napoleoni, Bajic