Süper Toto Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın planı deplasmanda güçlü rakibini yenerek puan farkını 5'e düşürmek Başakşehir ise Aslanları mağlup ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek. Karşılaşmanın kritik olması sebebiyle taraftarlar "Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Galatasaray maçı 15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

ASLAN'A DEPLASMANDA RAHAT YOK

Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı 4’ü lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 karşılaşmanın 4’ünü kazanırken, bir maçta ise rakibine mağlup oldu. Abdullah Avcı’nın takımı bu müsabakalarda sarı-kırmızılı ağlara 15 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

Turuncu-lacivertliler, son olarak Galatasaray’la ligde geçtiğimiz sezonun 12. haftasında karşılaşmış ve sahadan 5-1’lik skorla galip ayrılmıştı.

M. Başakşehir’in, Galatasaray’a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar sırasıyla şöyle:

Süper Lig (2017-2018): Medipol Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

Süper Lig (2016-2017): Medipol Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0

Türkiye Kupası (2016-2017): Medipol Başakşehir: 2 - Galatasaray: 1

Süper Lig (2015-2016): Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2

Süper Lig (2014-2015): Medipol Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0

FATİH TERİM RAKİBİ EZBERLETİYOR

Başakşehir maçını sezonun en kritik sınavlarından birisi olarak gören Fatih Terim, dersine sıkı çalışıyor.

Ekibiyle birlikte lideri analiz eden Terim, maç taktiğini de rakibin artı ve eksilerine göre belirleyip takımı bu doğrultuda çalıştırıyor. Tecrübeli teknik adama göre bu kritik maçtaki en önemli anahtar, sabır, disiplin ve mücadele olacak. Ayrıca Terim, başta Visca olmak üzere Başakşehir’in bazı tehlikeli oyuncularına özel önlem almayı düşünüyor.

ÇALIŞMAYA ARA VERMEDEN BAŞLADILAR

Sarı-Kırmızılı ekip, Başakşehir deplasmanı hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Dünkü idman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleşti.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak son antrenmanın ardından kampa girecek.