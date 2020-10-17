Başakşehir ilk galibiyetini aldı
Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.
17 Ekim 2020, Cumartesi 21:18 Son Güncelleme:
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54. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2’ye çıkardı. Deniz Türüç’ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Visca’nın sert şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2
76. dakikada Deniz Türüç’ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içinde Epureanu’nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.
88. dakikada Baker’in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Edgar Ie’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı. Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
AA
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