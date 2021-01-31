Başakşehir, İrfan Can'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştı
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
31 Ocak 2021, Pazar 20:37 Son Güncelleme:
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Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında şu an takasta kullanılacak futbolcular ve mukavelenin detayları hakkında son görüşmeler yapılıyor. İrfan'la da bir araya gelen sarı-lacivertli yetkililer, sözleşme ayrıntılarını konuşuyor.
İSTANBUL (İHA)
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