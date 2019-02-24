Başakşehir kar kış dinlemiyor

Mossoro'nun 17. dakikadaki golüyle Başakşehir 1-0 öne geçti. Visca, 40. dakikada farkı ikiye çıkardı. Başakşehir, 90+1'de Demba Ba'nın attığı golle skoru 3-0 yaptı. Maç bu skorla sona ererken, lider turuncu-lacivertliler puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

90+1. dakikada kontra atağa çıkan Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca ceza sahası içinde Demba Ba'ya verdi. Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

82. dakikada sağ kanatta topla buluşan Saivet’in ceza sahası içine çevirdiği topta Aytaç’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

67. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın ceza sahası içine çevirdiği topta Robinho’nun gelişine yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kornere çeldi.

66. dakikada Aytaç’ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Yusuf’un şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

40.dk: GOL! Visca maçta durumu 2-0 yapıyor.

BAŞAKŞEHİR 1-0 BURSASPOR

17.dk: GOL! Mossoro

Kar yağışı nedeniyle belirsizleşen saha çizgileri için hakem mücadeleyi 21. dakikada durdu ve görevliler sahaya girdi. Yapılan işlem sonrası maç kaldığı yerden devam etti.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda, Robinho.

Bursaspor: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu, Lima, Latovlevici, Aytaç, Sakho