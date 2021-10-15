Futbol Başakşehir, Kartal'ı 3 golle yıktı

Başakşehir, Kartal'ı 3 golle yıktı

Futbol

Başakşehir, Kartal'ı 3 golle yıktı

Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım Medipol Başakşehir'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

15 Ekim 2021, Cuma 21:57 Son Güncelleme:
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STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Tarık Ongun, Caner Özaral

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara (Dk.75 Şener), Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut (Dk.89 Zulj), Visca, Chadli (Dk.60 Tolga), Berkay, Deniz Türüc (Dk.75 Gulbrandsen), Okaka

BEŞİKTAŞ: Mert - Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba (Dk.46 Necip), Oğuzhan (Dk.46 Alex) , Ghezzal, Güven (Dk.46 Larin), Batshuayi

GOLLER: Dk. 41 ve Dk. 83 Okaka, Dk.85 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir) - Dk.59 Alex, Dk. 90+1 Batshuayi (P) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Rosier, Necip (Beşiktaş) - Mahmut, Selçuk Şahin (Yardımcı Antrenör), Volkan (Medipol Başakşehir)

Süper Lig´in 9´uncu haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Beşiktaş´ı 3-2 mağlup etti.

24´üncü dakikada Medipol Başakşehir atağında Caiçara’nın savunma arkasına attığı pası göğsüyle önüne indiren Berkay´ın çaprazdan şutu direğin yanından auta çıktı.

25´inci dakikada Rıdvan Yılmaz, sol kanattan ön direğe ortaladı, altı pas içinde Epureanu’nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

40´ıncı dakikada Edin Visca’nın ceza sahasının dışından şutunda top kaleci Mert’ten seken topu Okaka yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir´in 1-0´lık üstünlüğüyle tamamlandı.

53´üncü dakikada Deniz´in ara pasında topla buluşan Chadli´nin karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta kaleci Mert gole izin vermedi.

59´uncu dakikada Başakşehir´de Epureanu´nun geri pasında Volkan Babacan topu uzaklaştırmadı ve top önünde bulan Alex´in yerden kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-1.

74´üncü dakikada Josef´in pasında Batshuayi´nin sol çaprazdan şutunda kaleci Volkan topu kornere çeldi.

77´nci dakikada Visca´nın yerden ceza sahası dışında pasında Tolga´nın sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

83´üncü dakikada Gulbrandsen´in sol kenardan içeriye çevirdiği topta Okaka´nın dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

85´inci dakikada Berkay´ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca, topu geriye bıraktı, Gulbrandsen´in yerden köşeye şutu ağlarla buluştu: 3-1.

90+1´inci dakikada Atilla Karaoğlan VAR´a giderek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi topu ağlara gönderdi: 3-2.

Mücadele Başakşehir´in 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

DHA

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