Futbol Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler kesildi

Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler kesildi

Futbol

Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler kesildi

Medipol Başakşehir - Kayserispor maçının 66. dakikasına girildiği anda Fatih Terim Stadyumu'nda elektrikler kesildi.

19 Temmuz 2020, Pazar 22:48 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor karşılaşması sırasında elektrikler gitti. Müsabakanın 66. dakikasına girildiği sırada bir anda stadyumun elektrikleri kesildi. Bu dakikaya kadar turuncu-lacivertlilerin 1-0'lik üstünlüğü bulunuyordu.

Hakemler ve futbolcular daha sonra sahanın içinde elektriklerin gelmesini bekledi.

İSTANBUL (İHA)


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